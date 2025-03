Stand: 24.03.2025 06:28 Uhr Barmbek Süd: Brand in Wohngebäude gelöscht

In Barmbek Süd hat es in der Nacht zu Montag im Dachgeschoss eines neungeschossigen Wohngebäudes gebrannt. Rund 30 Bewohnerinnen und Bewohner, darunter zwei Kleinkinder, mussten das Haus in der Straße Beim Alten Schützenhof verlassen. Sie wurden während der Löscharbeiten in einem HVV-Bus betreut. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

