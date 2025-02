Stand: 13.02.2025 06:20 Uhr Barmbek: Mann durch Schuss aus Gaspistole verletzt

Die Hamburger Polizei ist am Mittwochabend zu einem Großeinsatz am Bahnhof Barmbek ausgerückt. Dort wurde ein Mann durch einen Schuss aus einer Gaspistole im Gesicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Hintergrund ist laut Polizei ein Streit zwischen dem 35-Jährigen und einem noch Unbekannten an einem Dönerladen. Der Täter ist auf der Flucht.

