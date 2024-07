Barmbek: Männer mit Schreckschuswaffen lösen SEK-Einsatz aus

Stand: 28.07.2024 09:42 Uhr

Spezialkräfte der Polizei haben am Samstagabend zwei Männer in einer Wohnung in Barmbek-Nord überwältigt. Zuvor soll einer von ihnen auf dem Balkon der Wohnung um sich geschossen haben.