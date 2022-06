Barmbek: Ab heute Baustellen wegen Straßensanierungen Stand: 27.06.2022 06:45 Uhr Im Hamburger Stadtteil Barmbek werden ab heute mehrere Hauptverkehrsstraßen repariert. Wegen der Baustellen müssen Autofahrerinnen und Autofahrer bis Anfang September mehr Zeit einplanen.

Sommerzeit ist Bauzeit in Hamburg. In diesem Jahr sind die Hauptverkehrsstraßen in Barmbek an der Reihe. Viele von ihnen sind ziemlich ramponiert, haben Risse oder tiefe Schlaglöcher. Laut Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) sind sie außerdem veraltet und nicht mehr stabil genug für die täglichen Automassen. Deshalb müssen die Fahrbahndecken erneuert werden.

AUDIO: Sanierung von Hauptverkehrstraßen in Barmbek beginnt (1 Min) Sanierung von Hauptverkehrstraßen in Barmbek beginnt (1 Min)

Straßen werden abschnittsweise saniert

Die Sanierungsarbeiten betreffen nach Angaben des LSBG folgende Straßen:

Straßenzug Barmbeker Markt und Bramfelder Straße zwischen Hamburger Straße und Habichtstraße

Straße Dehnhaide zwischen Barmbeker Markt und Langenrehm

Fuhlsbüttler Straße zwischen Bramfelder Straße und Maurienstraße

Um ein Verkehrschaos zu vermeiden, sind die Bauarbeiten in zwölf Phasen aufgeteilt. Abschnittsweise werden die Straßen aufgerissen und saniert. An den betroffenen Straßen und deren Nebenstraßen wird es deswegen immer wieder Vollsperrungen geben.

Bauarbeiten bis Anfang September

Damit es schnell vorangeht, wird auch an den Wochenenden gearbeitet. Insgesamt sollen die Bauarbeiten bis Anfang September dauern.

