Stand: 23.07.2023 13:41 Uhr Barkassenbrand bei Airbus

Die Hamburger Feuerwehr hat am Vormittag einen Barkassenbrand in Finkenwerder gelöscht. Laut Lagedienst der Feuerwehr hatten Verkleidungsteile im Maschinenraum Feuer gefangen. Der Kapitän der Ausflugsbarkasse konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Nach etwa einer halben Stunde waren die Löscharbeiten beendet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

