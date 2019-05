Stand: 08.05.2019 13:43 Uhr

Barbara Schöneberger zieht ins Panoptikum

Barbara Schöneberger ist am Mittwoch nach Hamburg-St. Pauli gezogen - als Wachsfigur steht die Moderatorin jetzt im Panoptikum auf dem Spielbudenplatz. Am Vormittag wurde die Figur dort feierlich enthüllt.

Wachsfigur wurde in Großbritannien gefertigt

Gefertigt wurde die Wachsfigur von dem Bildhauer Jethro Crabb. Mehrere Monate hatte er in seinem Atelier in Großbritannien daran gearbeitet. Am vergangenen Montag kam die Schöneberger-Figur in Hamburg an, wo sie schon mit Spannung erwartet wurde. "Der Moment, in dem wir eine neue Wachsfigur zum allerersten Mal sehen, ist immer etwas ganz Besonderes", sagte Panoptikum-Chefin Susanne Faerber am Mittwoch.

Jubiläum: 140 Jahre Panoptikum

Zuvor hatten die Betreiber des Panoptikums die Hamburgerinnen und Hamburger aufgerufen, sich einen neuen Promi für das Wachsfiguren-Kabinett zu wünschen. Unter den Einsendungen fiel der Name Barbara Schöneberger besonders oft. Als Dankeschön erhalten alle Hamburger - egal, ob die Stadt Geburts- oder Wohnort ist - am Sonnabend, den 11. Mai, freien Eintritt in das Panoptikum. Dann feiert das Wachsfigurenkabinett sein 140-jähriges Jubiläum.

Deutschlands ältestes Wachsfigurenkabinett

Auf vier Etagen stehen im Panoptikum mehr als 120 Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, Sport und Politik, Gesellschaft und Geschichte - darunter etwa Angela Merkel, Adele oder die Beatles. Es ist das älteste Wachsfigurenkabinett Deutschlands.

