Barbara-Kisseler-Theaterpreis für "The Wanderers"

Die Produktion "The Wanderers" des Ernst Deutsch Theaters hat den Barbara-Kisseler-Theaterpreis erhalten. Die Leichtigkeit, mit der darin Schweres verhandelt werde, sei ein Glücksfall für eine private Bühne, so die Jury. Das Stück blickt auf zwei Generationen jüdisches Leben in New York. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert.

