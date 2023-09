Stand: 21.09.2023 15:07 Uhr Barbara Kisseler Theaterpreis 2023 für Produktion "The Wanderers"

Der mit 50.000 Euro dotierte Barbara Kisseler Theaterpreis wird für die Spielzeit 2022/2023 an die Produktion "The Wanderers" im Ernst Deutsch Theater Hamburg vergeben. Das Stück werfe einen Blick auf zwei Generationen jüdischen Lebens in New York und stelle dabei die Frage nach Selbstbestimmung und Glück, heißt es nach Angaben der Kulturbehörde in der Begründung der Jury. Der Preis wird im Andenken an die 2016 verstorbene frühere Kultursenatorin Barbara Kisseler jährlich verliehen und von der Hermann Reemtsma Stiftung unterstützt. Die Preisverleihung soll am 12. November im Ernst Deutsch Theater stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.09.2023 | 14:00 Uhr