Bananen-Händler will Entschädigung von Hapag-Lloyd Stand: 12.02.2022 08:49 Uhr Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd fährt aktuell Milliardengewinne ein, sie profitiert davon, dass infolge von Corona die weltweiten Transportpreise gestiegen sind. Nun aber droht ihr in den USA juristischer Ärger.

Verspätete Schiffe, übervolle Lager in den Häfen: Dieses Problem gibt es seit Monaten nicht nur in Hamburg, sondern weltweit. Besonders viele Schiffe stauen sich vor dem Hafen von Los Angeles. Lastwagen kommen kaum hinterher, Container ins Hinterland zu bringen.

One Banana fordert Entschädigung

Der große Bananen-Importeur One Banana hat nun in den USA eine Beschwerde bei der obersten US-Wettbewerbsbehörde für die Schifffahrt eingereicht. Das Unternehmen nennt die Gebühren und Praktiken von Hapag-Lloyd unverschämt. One Banana will rund eine dreiviertel Million US-Dollar Entschädigung. Hapag-Lloyd erklärte, man nehme zu laufenden juristischen Verfahren grundsätzlich keine Stellung.

Die US-Justiz hat die großen Containerreedereien seit einigen Monaten verstärkt im Visier. Dabei geht es unter anderem darum, ob die Reeder zu viel Macht haben. Aktuell kontrollieren zehn Unternehmen fast 90 Prozent des Welthandels. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich die Frachtraten, also die Preise, die Reeder von ihren Kunden nehmen, mehr als verdoppelt.

