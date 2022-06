Stand: 20.06.2022 09:18 Uhr Ballett-Tage: "The Winter's Tale" gefeiert

Bei den 47. Hamburger Ballett-Tagen ist am Sonntagabend der britische Choreograf Christopher Wheeldon für "The Winter´s Tale" gefeiert worden. Er inszenierte das Stück um Eifersucht und Vergebung gradlinig, das Hamburg Ballett zeigte viel Tanzfreude. Dafür gab es in der Hamburgischen Staatsoper am Schluss Blumen von Hamburgs Ballettchef John Neumeier. | Sendedatum NDR 90,3: 20.06.2022 08:00