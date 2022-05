Stand: 10.05.2022 07:49 Uhr Balkonbrand in Altona: Feuerwehr holt sechs Menschen aus Haus

In Altona hat es in der Nacht zu Dienstag auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Auslöser war offenbar eine Zigarette, die im Blumenkübel nicht richtig ausgedrückt wurde. Die Feuerwehr holte sechs Menschen aus dem Haus am St. Pauli Fischmarkt. Der Brand war schnell gelöscht. | Sendedatum NDR 90,3: 10.05.2022 08:00