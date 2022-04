Stand: 05.04.2022 18:21 Uhr Bahrenfeld: Mann soll Ehefrau mit Messer attackiert haben

Ein Mann soll in einer Wohnung in Bahrenfeld seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben. Auch seine Tochter habe leichte Verletzungen erlitten. Der Mann sei nach der Tat am Dienstagnachmittag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Bei dem Mann soll es sich nach Informationen von NDR 90,3 um den Vater der vor 23 Jahren verschwundenen Hilal handeln. | Sendedatum NDR 90,3: 05.04.2022 18:30

