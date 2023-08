Stand: 10.08.2023 20:21 Uhr Bahrenfeld: Mann entblößt sich vor Kindern - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstagnachmittag in Bahrenfeld vor zwei Kindern entblößt. Die beiden neunjährigen Jungen spielten in einem Park nahe der Lyserstraße. Der etwa 45- bis 50-jähriger Mann sprach sie dort mit heruntergelassener Hose an. Er soll dicklich sein und graue Haare haben. Die Hamburger Polizei bittet um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.08.2023 | 19:30 Uhr