Stand: 16.04.2025 08:55 Uhr Bahrenfeld: Hinter Rauch steckt Übung der Hamburger Energiewerke

In Hamburg-Bahrenfeld kann es am Mittwochvormittag vorkommen, dass an manchen Ecken dichter Rauch zu sehen ist. Anwohnende müssen sich keine Sorgen machen. Denn es handelt sich nicht um einen Brand, sondern um Nebelmaschinen. Diese kommen wegen einer größeren Übung der Hamburger Energienetze rund um ein Umspannwerk zum Einsatz. So sollen die Sicherheitssysteme getestet werden.

