Stand: 02.09.2023 14:47 Uhr Bahrenfeld: Feuerwehr- und Polizeieinsatz wegen explosiver Säure

Im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld mussten Feuerwehr und Polizei am Sonnabendmittag zu einem Einsatz ausrücken. Am Recyclinghof Rondenbarg hatte ein Mann Pikrinsäure abgegeben. Weil die Säure je nach Zustand explosiv sein kann, rückten Entschärferinnen und Entschärfer der Polizei an. Die Fachleute transportierten die Säure ab. Laut Polizei verlief der Einsatz ohne Komplikationen.

