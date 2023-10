Stand: 10.10.2023 10:37 Uhr Bahrenfeld: Brand in Flüchtlingsunterkunft

In Bahrenfeld hat in der Nacht zum Dienstag eine Unterkunft für Flüchtlinge und Wohnungslose gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr wurde wegen des Feuers gegen 2 Uhr in die August-Kirch-Straße gerufen. Als die Einsatzkräfte ankamen, standen alle 19 Bewohnerinnen und Bewohner vor dem Gebäude.

