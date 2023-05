Bahnverkehr trotz Streik-Absage teils eingeschränkt Stand: 14.05.2023 12:04 Uhr Der 50-Stunden-Streik bei der Bahn ist vom Tisch und damit auch ein zweitägiger Stillstand im Zugverkehr. Dennoch müssen Fahrgäste improvisieren, weil ihre Züge ausfallen.

Nicht nur Fernzüge sind vereinzelt gestrichen. Auch im Nahverkehr finden einige Fahrten nicht statt. Nach NDR-Informationen müssen Reisende nicht nur am Montag, sondern auch am Dienstag mit Ausfällen rechnen. Vereinzelt werden Ersatzzüge organisiert. Ursache ist offenbar der zunächst angekündigte Warnstreik, der inzwischen abgesagt wurde.

Hin und Her bringt Pläne teils durcheinander

Am Hamburger Hauptbahnhof waren am Sonntag nach NDR-Informationen einige Fahrgäste empört. Sie hatten ihre Reise wegen des geplanten Arbeitskampfes der Gewerkschaft EVG auf das Wochenende vorverlegt und mussten daraufhin entweder in vollen Zügen fahren oder es hinnehmen, dass ihre Verbindung abgesagt wurde.

Einige genervte Fahrgäste durch Ausfälle

"Unser Zug ist ausgefallen. Wir wollen nach Kassel. Jetzt nehmen wir den nächsten", erzählte eine Reisende im Interview mit NDR 90,3 am Hauptbahnhof. Eine weitere Frau schilderte, sie müsse auf eine Alternative ausweichen, weil ihr Zug nach Stuttgart ausgefallen sei. "Und der hat eine extrem hohe Auslastung und meine Sitzplatzreservierung ist weg".

EVG verzichtet auf Warnstreik

Der geplante 50-Stunden-Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist abgewendet. Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft haben am Sonnabend vor dem Arbeitsgericht Frankfurt einem Vergleich zugestimmt, wie beide Seiten und das Gericht mitteilten. Zuvor war das Unternehmen juristisch gegen den angekündigten Warnstreik vorgegangen.

