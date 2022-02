Bahnverkehr in Hamburg noch eingeschränkt - Metronom setzt auf Busse Stand: 20.02.2022 15:55 Uhr Nachdem das Orkantief "Zeynep" über Norddeutschland hinweggezogen ist, gibt es noch immer starke Behinderungen im Bahnverkehr. Laut Deutscher Bahn ist das Ausmaß der Schäden größer als bislang angenommen. Und in der Nacht zu Montag könnte es wieder kräftig pusten.

"Antonia" heißt das neue Sturmtief. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) könnte es erneut stürmische Böen mitbringen. Die Meteorologen gehen aber nicht davon aus, dass "Antonia" so heftig wird wie "Zeynep". Allerdings könnten bereits beschädigte Bäume umfallen und Kleinteile durch die Luft fliegen.

Bahnstrecke Hamburg-Hannover "extrem betroffen"

Der Bahnverkehr in Hamburg hat immer noch mit den Folgen von "Zeynep" zu kämpfen. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist unter anderem die Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg "extrem betroffen". Der Sturm habe dort reihenweise Bäume umgelegt und kilometerlange Schäden an den Oberleitungen verursacht. Oberleitungsmasten müssten teilweise komplett neu gesetzt werden. Im Bereich Uelzen müsse die Oberleitungskonstruktion auf einer Länge von 600 Metern komplett neu aufgebaut werden. Mitarbeitende der Bahn seien im Dauereinsatz.

Erste Züge fahren wieder - mit Umleitungen

Die Bahn rät weiterhin von Reisen von und nach Hamburg ab. Allerdings würden zwischen Hamburg und Hannover seit Sonntagvormittag wieder Fernverkehrszüge fahren - und zwar über Bremen mit einer Fahrzeitverlängerung von einer Stunde. Seit den Mittagsstunden verkehren die Fernverkehrszüge aus Stuttgart beziehungsweise München über Köln – Dortmund nach Bremen und Hamburg wieder im Stundentakt.

Einschränkungen mindestens bis Montagnachmittag

Bahnreisende im Fernverkehr müssen weiter mit großen Einschränkungen rechnen, vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands. Nach Bahnangaben dauern die Beeinträchtigungen noch mindestens bis Montagnachmittag an. Auch der Güterverkehr sei stark betroffen.

Metronom stellt Betrieb am Abend ein

Aufgrund der aktuellen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes stellt der Metronom den Betrieb schrittweise bis 21 Uhr komplett ein. Nach 21 Uhr seien keine Züge mehr unterwegs, bis Montag soll auf allen Strecken ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Der Zugverkehr werde voraussichtlich erst am Montagnachmittag wieder aufgenommen. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrantritt über das Internet zu informieren.

"Zeynep" brachte schwere Sturmflut

Wegen des Orkantiefs "Zeynep" war die Hamburger Feuerwehr am Freitag und Sonnabend zu mehr als 1.400 Einsätzen ausgerückt. Es wurden Windstärken zwischen 9 und 11 gemessen und Hamburg erlebte erstmals seit 2013 wieder eine sehr schwere Sturmflut mit mehr als 3,5 Metern über dem mittleren Hochwasser. Dadurch wurden neben dem Fischmarkt auch die Große Elbstraße sowie Teile der Hafencity überflutet. In den überspülten Gebieten mussten trotz Warnungen einzelne Fahrzeuge geborgen werden. Am Sandtorkai konnten Einsatzkräfte mit einem Schlauchboot zwei Männer aus einem Fahrzeug retten, sie kamen mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus.

Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr

Insgesamt hinterließ "Zeynep" aber weniger Schäden als befürchtet. Unter anderem mussten die Einsatzkräfte nach Eilbek, weil sich ein Teil der Verblendfassade eines Wohnhauses gelöst hatte und abgestürzt war. In den meisten Fällen musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume und abgerissene Äste beseitigen. Auch umgestürzte Zäune, Fahnenmasten oder Werbeplakate forderten die Einsatzkräfte, ebenso Dach- und Fassadenteile von Gebäuden, die in Folge der starken Böen beschädigt wurden.

