Bahnstreik sorgt auch in Hamburg wieder für Einschränkungen Stand: 02.09.2021 06:21 Uhr Seit dem frühen Donnerstagmorgen wird wieder im Personenverkehr bei der Bahn gestreikt. Die Lokführergewerkschaft GDL hat den bisher längsten Bahnstreik angekündigt.

Ausgefallene Fernzüge, aber auch deutlich weniger und entsprechend volle S-Bahnen: Fahrgäste der Bahn in Hamburg ärgerten sich in den vergangenen Wochen schon zweimal über Streiks. Und diesmal dauert der Streik gleich fünf Tage - von Donnerstag, 2 Uhr morgens, bis Dienstag kommender Woche. Der Güterverkehr wird bereits seit Mittwochnachmittag bestreikt. Die Deutsche Bahn will während der Streiktage im Fernverkehr rund ein Viertel der Züge des normalen Fahrplans anbieten. Im Regional- und S-Bahn-Verkehr peilt das Unternehmen ein Angebot von etwa 40 Prozent an.

S-Bahn: Wichtigste Linien fahren im 20-Minuten-Takt

In Hamburg will die S-Bahn während des Streiks nur noch die wichtigsten Linien bedienen und das deutlich seltener. Beim Notfahrplan greift die Bahn auf die Erfahrungen der letzten beiden Streikrunden zurück: Die S1, die S21 und die S3 fahren nur noch im 20-Minuten-Takt. Und das über das gesamte Wochenende bis in die Nacht von Montag auf Dienstag.

Regionalverkehr der Bahn eingeschränkt

Zwischen Hamburg und Lübeck fahren die Regionalzüge einmal pro Stunde und halten zusätzlich in Ahrensburg. Die Strecke Hamburg-Sylt wird nur alle zwei Stunden bedient. Auf einigen Regionalbahnstrecken will die Bahn auch zusätzliche Busse einsetzen. Nicht vom Lokführerstreik betroffen sind voraussichtlich Züge von Metronom, AKN und Nordbahn.

Weitere Verkehrsbehinderungen

Behinderungen gibt es am Wochenende auch auf der Straße: Die A7 ist von Freitag bis Montag voll gesperrt - und zwar zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark und dem Autobahnkreuz Hamburg-Nordwest. Und auf der U-Bahn-Linie 1 fahren zwischen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Busse statt Bahnen.

Bereits der dritte Streik

Es wird der bereits dritte Streik in dieser Tarifrunde. Die GDL fordert höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen - unter anderem verlangt sie 3,2 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro für die Beschäftigten.

Die Bahn versucht, die Folgen abzumildern. Reisende könnten Fahrkarten für den Streikzeitraum flexibel nutzen und ihre Reisen vorziehen oder bis zum 17. September verschieben, teilte das Unternehmen mit.

