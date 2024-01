Bahnstreik gestartet: Wie Reisende in Hamburg betroffen sind Stand: 24.01.2024 07:41 Uhr Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn hat in der Nacht zum Mittwoch begonnen. Betroffen ist der Fern- und Regionalverkehr der Bahn sowie die S-Bahn, die in Hamburg einen Notbetrieb anbietet.

Mit sechs angesetzten Tagen handelt es sich um den längsten Streik überhaupt bei der Deutschen Bahn. Im Personenverkehr müssen Reisende noch bis Montag kommender Woche um 18 Uhr mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Auch der Güterverkehr wird seit Dienstagabend bestreikt.

Notbetrieb bei der S-Bahn - U-Bahnen und Busse fahren

Die Hamburger S-Bahn bietet ähnlich wie bei vergangenen Streiks ein Notbetrieb an. Auf den Linien S1, S2 und S3 soll es einen 20-Minuten-Takt geben. Die S5 nach Stade soll stündlich fahren. Wegen der besonderen Länge des Streiks rechnen aber sowohl der Fahrgastverband Pro Bahn sowie die GDL mit großen Schwierigkeiten. U-Bahnen und Busse sind nicht von dem Streik betroffen. Die Hochbahn hatte allerdings im Vorfeld mitgeteilt, dass eine Ausweitung des Fahrplans nicht möglich sei.

Regional- und Fernverkehr massiv beeinträchtigt

Im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn kommt es massiven Beeinträchtigungen. Da auch die Stellwerke bestreikt werden sollen, kann es auch bei nicht bestreikten Bahnnternehmen wie Metronom, Nordbahn und AKN zu Ausfällen kommen. Für Pendlerinnen und Pendler zwischen Hamburg und Lübeck wichtig zu wissen: Der RE8 und der RE80 sollen im Stundentakt fahren. Die Linien RE7 und RE70 zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel sollen im Zweistundentakt fahren. Beim Fernverkehr will die Bahn versuchen, jeden fünften Zug fahren zu lassen.

Die Bahn bittet alle Reisenden, sich über ihre Verbindungen vorab zu informieren - auf der Internetseite der Bahn, in der App DB Navigator oder telefonisch unter der kostenfreien Nummer 08000-996633.

Airport-Chef: "Unser normaler Prozess wird gestört"

Der Lokführerstreik beeinträchtigt auch den Betrieb am Hamburger Flughafen. "Es wird schwieriger für die Leute zum Flughafen zu kommen", erklärte der Geschäftsführer des Airports, Christian Kunsch, am Mittwochmorgen. Aus Angst, ihren Flug zu verpassen, kämen viele Passagiere zwei oder drei Stunden früher als nötig zum Flughafen. Die Terminals seien darum voller als sonst. Vor dem Check-in bildeten sich lange Schlangen, obwohl die Schalter noch gar nicht geöffnet seien. "Unser normaler Prozess wird gestört", sagte Kunsch. Auf seiner Internetseite rät der Airport, U-Bahnen und Busse für die Anreise zu nutzen.

Auf die Flugbuchungen hat der sechstägige Streik bis Montag nach Einschätzung des Airport-Chefs kaum Auswirkungen. Für ein kurzfristiges Umsteigen von der Bahn in den Flieger fehlten die Kapazitäten. "Die Flieger sind gut ausgelastet", sagte Kunsch. Es gebe nur noch wenige freie Plätze und die Preise seien enorm hoch.

Unternehmen rechnen mit Millionenschaden

Nicht nur viele leere Gleise, sondern auch leere Regale könnten Hamburgerinnen und Hamburger durch den Bahnstreik in den kommenden Tagen erwarten. Das sagte am Montag Michael Thomas Fröhlich, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein, die über 100.000 Unternehmen im Norden vertritt. Sollte der Streik tatsächlich sechs Tage andauern, bedeute dies einen volkswirtschaftlichen Schaden von mindestens 50 Millionen Euro pro Tag, so Fröhlich.

Da vor allem Lebensmittellieferungen von der Schiene auf die Straße verlegt werden müssten, das Angebot an Mietwagen jedoch nicht ausreiche, rechnet Fröhlich mit Lieferschwierigkeiten und Produktionsunterbrechungen. In einer Zeit, in der die Unternehmen immer noch unter den Folgen der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und der Inflation leiden, sei ein Streik in diesem Maße aus Sicht der Unternehmen unverantwortlich.

Vierter Streik im laufenden Tarifkonflikt

Die Bahn und die GDL verhandeln seit Anfang November über neue Tarifverträge. Knackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Senkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn. Die Gewerkschaft hatte der Bahn noch kurz vor Beginn des neuen Streiks einen Vorschlag gemacht, um sich zu einigen. Das lehnte die Bahn aber ab und sprach von altbekannten Maximalforderungen der GDL. Der jetzige Arbeitskampf ist der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel legte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm, vor zwei Wochen folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung.

