Bahnstreik: Was Reisende ab morgen in Hamburg erwartet Stand: 23.01.2024 07:08 Uhr Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL ihre Mitglieder erneut zu einem Streik aufgerufen. Betroffen ist ab Mittwochmorgen der Fern- und Regionalverkehr der Bahn sowie die S-Bahn, die in Hamburg einen Notbetrieb anbieten will.

Mit sechs angesetzten Tagen ruft die GDL zum längsten Streik überhaupt bei der Deutschen Bahn auf. Im Personenverkehr müssen Reisende von Mittwochmorgen ab 2 Uhr bis Montag kommender Woche um 18 Uhr mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Im Güterverkehr sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits ab Dienstag um 18 Uhr ihre Arbeit niederlegen.

S-Bahn Hamburg: Notbetrieb im 20-Minuten-Takt

Nach Angaben eines Sprechers der Hamburger S-Bahn soll ähnlich wie beim vergangenen Streik ein Notbetrieb im 20-Minuten-Takt auf den Linien S1, S2, S3 aufrechterhalten werden. Die S5 soll dem Sprecher zufolge stündlich fahren. Wegen der besonderen Länge des Streiks rechnen aber sowohl der Fahrgastverband Pro Bahn sowie die GDL mit großen Schwierigkeiten dabei.

U-Bahnen und Busse in Hamburg fahren

Da auch die Stellwerke bestreikt werden sollen, wird es voraussichtlich auch beim Metronom, der Nordbahn und der AKN zu Ausfällen kommen. U-Bahnen und Busse sind hingegen nicht von dem Streik betroffen. Die Hochbahn teilte allerdings mit, dass eine Ausweitung des Fahrplans und ein verstärktes Angebot nicht möglich sei.

Unternehmen rechnen mit Millionenschaden

Nicht nur viele leere Gleise, sondern auch leere Regale könnten Hamburgerinnen und Hamburger durch den Bahnstreik in den kommenden Tagen erwarten. Das sagt Michael Thomas Fröhlich, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein, die über 100.000 Unternehmen im Norden vertritt. Sollte der Streik tatsächlich so wie angekündigt sechs Tage andauern, bedeute dies einen volkswirtschaftlichen Schaden von mindestens 50 Millionen Euro pro Tag, so Fröhlich.

Da vor allem Lebensmittellieferungen von der Schiene auf die Straße verlegt werden müssten, das Angebot an Mietwagen jedoch nicht ausreiche, rechnet Fröhlich mit Lieferschwierigkeiten und Produktionsunterbrechungen. In einer Zeit, in der die Unternehmen immer noch unter den Folgen der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und Inflation leiden, sei ein Streik in diesem Maße aus Sicht der Unternehmen unverantwortlich, findet Fröhlich.

Vierter Streik im laufenden Tarifkonflikt

Die Bahn und die GDL verhandeln seit Anfang November über neue Tarifverträge. Hauptknackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Senkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn. Dies lehnt die Bahn ab. Erst am Freitag hatte die Deutsche Bahn ein neues Tarifangebot vorgelegt, um die GDL wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Der nun angekündigte Arbeitskampf ist der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel legte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm, vor zwei Wochen folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung.

