Bahnstreik: Hamburger S-Bahn bietet Notbetrieb an Stand: 07.03.2024 14:40 Uhr Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat für heute und morgen zu einem 35-stündigen Streik aufgerufen. In Hamburg ist auch die S-Bahn davon betroffen.

Der Streik im Personenverkehr der Bahn hat in der Nacht zu Donnerstag um 2 Uhr begonnen und soll noch bis morgen um 13 Uhr gehen. Im Güterverkehr hatte er bereits am Mittwoch um 18 Uhr begonnen und soll am Freitag um 5 Uhr enden.

S-Bahn: 20-Minuten-Takt bei Hauptlinien

Auch die Hamburger S-Bahn wird bestreikt. Wie auch bei vergangenen Arbeitsniederlegungen soll aber bis zum Ende des Streiks ein Notfahrplan gelten. Die Hauptlinien S1, S2 und S3 sollen möglichst im 20-Minuten-Takt fahren. Die S5 von Neugraben bis Stade soll einmal pro Stunde fahren. Ab Freitagmittag soll der S-Bahn-Fahrplan dann wieder auf den normalen Betrieb hochgefahren werden. Fahrgäste werden während des Streiks gebeten, nach Möglichkeit auf Busse und U-Bahnen auszuweichen. Diese sind nicht vom Streik betroffen.

Videos 1 Min Streik bei der Bahn gestartet: Notbetrieb bei der Hamburger S-Bahn Seit der Nacht zum Donnerstag wird im Bahnverkehr gestreikt. Auch die Hamburger S-Bahn ist betroffen. Sie versucht aber einen Notbetrieb anzubieten.

Erhebliche Auswirkungen im Regional- und Fernverkehr

Im Fernverkehr sind nach Angaben der Bahn rund 20 Prozent der üblicherweise fahrenden Züge unterwegs. Auch im Regionalverkehr soll es wie bei vorhergehenden Streiks ein Grundangebot geben. So soll der RE 6 zwischen Westerland auf Sylt und Hamburg-Altona im Dreistundentakt fahren. Regionalzüge zwischen Kiel und Hamburg sollen im Zweistundentakt fahren, die zwischen Lübeck und Hamburg voraussichtlich im Stundentakt. Die Bahn rät Reisenden, sich vorab online zu informieren, ob und wann die Züge genau fahren.

Metronom und AKN fahren

Am Hauptbahnhof haben bislang die meisten Reisenden den Ausstand in ihre Reiseplanungen übernommen, nur wenige wussten nichts von den Zugausfällen. Die Bahnsteige waren am Donnerstagmorgen entsprechend leer. Aushänge weisen an vielen Orten - wie dem Kundenzentrum - auf die Einschränkungen hin. Die Unternehmen Metronom und AKN werden nicht bestreikt, allerdings kann der Ausstand auch bei ihren Verbindungen zu Ausfällen und Verspätungen führen.

Kulanzregelungen für Bahnreisende

Die Bahn teilte auf ihrer Internetseite mit, dass alle Fahrgäste, die für eine Reise im Zeitraum vom 7. bis 8. März bereits ein Ticket gekauft haben und die Reise aufgrund des GDL-Streiks verschieben möchten, ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen können. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Auch kann die Reise vorverlegt werden. Daneben gelten laut Bahn die weiteren tariflichen beziehungsweise gesetzlichen Fahrgastrechte, sodass zum Beispiel auch eine Ticketerstattung unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich ist.

Deutsche Bahn: GDL "stur und egoistisch"

Knackpunkt des seit Monaten schwelenden Tarifstreits ist die Forderung der GDL nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiterinnen und -arbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler kritisierte das Vorgehen der GDL als "stur und egoistisch". Die Gewerkschaft beharre auf ihren Maximalforderungen. Der Arbeitskampf werde erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb haben. Der Fahrgastverband Pro Bahn forderte ein Eingreifen der Politik. Bahnstreiks auf dem Rücken der Fahrgäste seien nicht mehr hinnehmbar.

