Bahnstreik: Fünfter Tag mit Einschränkungen in Hamburg Stand: 06.09.2021 08:15 Uhr Seit Donnerstag wird im Personenverkehr bei der Bahn gestreikt. Nach Angaben der Lokführergewerkschaft GDL dauert der Streik noch bis Dienstagmorgen um 2 Uhr.

Reisende in Hamburg müssen sich am fünften Streiktag weiterhin auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. "Die Situation ist unverändert, der Ersatzfahrplan ist erneut wie geplant angelaufen", sagte eine Bahnsprecherin am Montagmorgen. Die zum Wochenende hin erhöhten Kapazitäten im Fernverkehr auf etwa 30 Prozent können demnach auch in der neuen Woche aufrechterhalten werden. In Hamburg waren am Wochenende vor allem die Züge aus Sylt komplett überfüllt.

Im Regionalverkehr rechnet die Deutsche Bahn damit, dass durchschnittlich etwa 40 Prozent der Fahrten stattfinden. Die Bahn rät, Reisen möglichst zu verschieben und sich bei zwingenden Reisen auch kurzfristig vor Abfahrt über das Zugangebot zu informieren.

S-Bahn: Wichtigste Linien fahren im 20-Minuten-Takt

Bei der Hamburger S-Bahn fallen die Linien S31, S2 und S11 während des Streiks aus. Die Linien S1, S21 und S3 verkehren im 20-Minuten-Takt. Viele S-Bahnen waren am Donnerstag und am Freitag überfüllt, wie NDR 90,3 berichtete.

Zumindest auf der A7 rollt der Verkehr in der Hansestadt inzwischen wieder: Nach einer 55-stündigen Vollsperrung zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark und dem Autobahnkreuz Hamburg-Nordwest wurde die Fahrbahn am Montagmorgen freigegeben.

Dritter Streik innerhalb weniger Wochen

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will mit dem Streik höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bewirken. Es ist der dritte Streik in dieser Tarifrunde.

Am Freitag war die Bahn damit gescheitert, gerichtlich einen Abbruch zu erzwingen: Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt lehnte in zweiter Instanz eine von der Bahn beantragte einstweilige Verfügung gegen den Streik ab. Am Donnerstag beteiligten sich rund 150 GDL-Mitglieder an einer Streikkundgebung vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Der Güterverkehr wird bereits seit Mittwochnachmittag bestreikt.

