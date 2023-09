Stand: 23.09.2023 06:14 Uhr Bahnschwellen brennen auf Baustelle in Horn

Die Polizei ermittelt nach einer möglichen Brandstiftung in der Nacht zu Sonnabend in Horn. Dort hat am Sandkamp auf der Baustelle der neuen U-Bahn-Linie U4 ein großer Haufen Bahnschwellen Feuer gefangen. Laut Feuerwehr hat das Löschen länger gedauert, weil die Holzbohlen ineinander verkeilt waren. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 23.09.2023 | 06:30 Uhr