Bahnhofsmission: Neues Not-Pflegeangebot wird gut angenommen Stand: 06.09.2023 20:35 Uhr Das neue Not-Pflegeangebot in der Bahnhofsmission wird gut angenommen. Seit April sind Pflegerinnen in der Bahnhofsmission im Einsatz, verbinden Wunden oder helfen bei der Körperpflege – spontan und ohne Termin.

Seit Februar ist der neue Standort der Bahnhofsmission Hamburg offiziell eröffnet - mit einem neuen Angebot, das es so in der Stadt davor nicht gab: einer Notpflege für Bedürftige. Der Leiter der Bahnhofsmission, Axel Mangat, sagt, dass immer mehr pflegebedürftige bzw. körperlich verwahrloste Menschen am Hauptbahnhof stranden. Um auch ihnen helfen zu können, gibt es nun einen extra Raum und eine Pflege-Team, das sich zwischen acht und 17 Uhr um die Pflegebedürftigen kümmert.

Schon jetzt nutzen es 140 Bedürftige im Monat

Obwohl sich das Angebot noch nicht überall herumgesprochen hat, kommen jetzt schon rund 140 Bedürftige im Monat, sagt Bahnhofsmissions-Leiter Axel Mangat. Es zeigt, dass Menschen, die sehr verelendet auch aussehen in relativ kurzer Zeit, nach drei, vier, fünf Kontakten mit uns und Behandlung, tatsächlich einen positiven Vorher-/Nachher-Effekt sehen, sagt Mangat. Dass also Wunden besser heilen oder überhaupt verheilen.

"Wir nehmen auch eine positive Wesens-Veränderung bei Einzelnen wahr, die also wieder ermutigt sind, etwas anderes zu tun. Das ist dann eben nicht nur diese Wasch-Unterstützung, sondern dann eben vielleicht auch so einen Anstoß zu geben, dass sich auch bei den Menschen selber was positiv verändert."

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.09.2023 | 19:30 Uhr