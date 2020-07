Stand: 22.07.2020 06:21 Uhr - NDR 90,3

Bahnhof Sternschanze bekommt neuen Bahnsteig

Die Hamburger S-Bahn hat am Mittwochmorgen mit Bauarbeiten auf der Dammtor-Linie begonnen. Fahrgäste der S21 und S31 müssen eine Woche lang Umleitungen oder Busse nutzen, weil der Bahnhof Sternschanze einen neuen Bahnsteig bekommt.

Dammtor-Linie am Wochenende voll gesperrt

Seit Mittwochmorgen rollen die S-Bahnen über den Dammtor nur Richtung Hauptbahnhof. So kommt man von Altona bequem zur Holstenstraße, Sternschanze, Dammtor und Hauptbahnhof. Doch anders herum ist das Gleis wegen der Bauarbeiten blockiert. Richtung Altona werden die Züge der S21 und S31 vom Hauptbahnhof über den Citytunnel und den Jungfernstieg umgeleitet. Das geht so bis Freitagnacht und über das Wochenende wird die Dammtor-Linie ganz gesperrt.

Ersatzbusse werden eingesetzt

Reichlich Ersatzbusse sollen dafür sorgen, dass man sich in diesen Corona-Zeiten nicht zu sehr auf die Pelle rückt. Holstenstraße, Sternschanze und Dammtor werden alle zehn Minuten per Bus angefahren. Montag und Dienstag fährt die S-Bahn andersherum - nur vom Hauptbahnhof über Dammtor nach Altona. Die S2 fällt nun aus, die S11 fährt auch nicht. In einer Woche soll es wieder ganz normal laufen und der S-Bahnhof Sternschanze über einen neuen Bahnsteig verfügen.

