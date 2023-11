Stand: 16.11.2023 14:27 Uhr Bahnhof Elbbrücken: Lkw fährt gegen Brücke

Nicht nur der Warnstreik der Lokführerinnen und Lokführer war am Donnerstag Grund für Zugausfälle. Am Vormittag beschädigte ein Lastwagen die Brücke am Bahnhof Elbbrücken. Dort blieb er mit seinem Kran hängen. Deshalb fuhren zeitweise zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg keine S-Bahnen, auch die U-Bahn-Linie 4 fuhr den Bahnhof Elbbrücken zwischenzeitlich nicht an. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Am frühen Nachmittag gaben Statikerinnen und Statiker Entwarnung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.11.2023 | 15:00 Uhr