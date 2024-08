Stand: 05.08.2024 06:50 Uhr Bahnhof Altona: 42-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Am Sonntagabend ist am Bahnhof Altona ein 42-jähriger Mann durch Messerstiche verletzt worden. Laut Polizei hatte er Streit mit einem 46-Jährigen. Dieser stach erst auf den Rucksack des Opfers und dann auf den Mann ein. Andere Männer nahmen ihm das Messer weg und verletzten den 46-Jährigen an beiden Händen.

