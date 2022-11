Bahn sucht Personal: Bewerbungsgespräche im ICE in Altona Stand: 19.11.2022 15:28 Uhr Die Deutsche Bahn leidet unter Personalmangel und setzt auf der Suche nach Bewerberinnen und Bewerbern in Hamburg auch auf ungewöhnliche Aktionen.

Im Bahnhof Altona wartete am Sonnabend ein ICE auf Menschen, die sich eine Zukunft bei der Bahn vorstellen können. 390 offene Stellen gibt es im Fernverkehr am Standort Hamburg. Interessierte konnten auf Gleis 5 in und an einem ICE mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Kontakt aufnehmen, wie eine Bahnsprecherin sagte.

Mehr als 100 Bewerber bekamen Jobzusage

Lokführer, Zugbegleiterinnen, Bordgastronomen und Technikerinnen beantworteten Fragen vor Ort. Mehr als 100 Bewerber und Bewerberinnen hätten sich gemeldet und eine Jobzusage bekommen, gut die Hälfte wollten eine Ausbildung beginnen, sagte die Sprecherin.

Quereinsteiger gesucht

Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger müssen bei der Bahn eine Funktionsausbildung machen, die etwa bei Lokführern und Lokführerinnen zehn bis zwölf Monate dauert. Zudem müssen sie ihre körperliche Tauglichkeit nachweisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.11.2022 | 15:00 Uhr