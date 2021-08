Bahn-Warnstreik sorgt für viele Ausfälle und Verspätungen Stand: 11.08.2021 09:40 Uhr Wegen des Lokführerstreiks hat die Deutsche Bahn für heute und morgen 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. In Hamburg müssen sich auch S-Bahn-Fahrgäste auf erhebliche Behinderungen einstellen.

Am Mittwochmorgen um 2 Uhr hat der Ausstand begonnen - und er sorgt nicht nur für ausfallende Züge sondern auch für Verspätungen. "Der Zugverkehr ist massiv beeinträchtigt", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der Ersatzfahrplan sei aber stabil angelaufen und an den Bahnhöfen sei es noch relativ ruhig, so die Sprecherin weiter.

Behinderungen im S-Bahnverkehr

Bei der S-Bahn kommt es ebenfalls zu Einschränkungen. "Auf allen Strecken des S-Bahn-Netzes wollen wir jeweils mit den Linien S1, S21 und S3 einen 20-Minuten-Takt anbieten", hatte ein Sprecher bereits am Dienstag angekündigt. Die Linien S31 und die Verstärkerlinien S2 und S11 müssten jedoch ausfallen. Der HVV und die S-Bahn raten dazu, sich vor Fahrtantritt über hvv.de oder die HVV-App zu informieren und gegebenenfalls auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Nicht von dem Streik betroffen sind die U-Bahnen, Busse und die AKN-Bahn.

Zu Verkehrsbehinderungen, weil Fahrgäste auf das Auto umsteigen, ist es bisher nicht gekommen. "Außer den üblichen Staus auf der A23 und A24 haben wir eine relativ entspannte Verkehrslage", teilte die Verkehrsleitstelle Hamburg am Morgen mit.

Erst am Freitagmittag wieder Normalisierung

Da der Streik bis Freitagmorgen um 2 Uhr geplant sei, rechnet die Bahn erst gegen Freitagmittag mit einer Normalisierung des S-Bahnverkehrs, "weil zum Beispiel Rangierfahrten in der Nacht zum Freitag nicht stattfinden können". Für Pendler und Pendlerinnen südlich der Elbe ist der Metronom normalerweise eine Alternative. Diesmal aber nur bedingt: Da zwischen Harburg und Hauptbahnhof gebaut wird, kommt es dort teilweise zu Ausfällen. Aktuelle Informationen finden Kunden und Kundinnen auf der Internetseite des Unternehmens.

Hauptachsen sollen Priorität haben

Für Informationen zum Fernverkehr, wo am Mittwoch und Donnerstag nur rund ein Viertel der Züge fahren, verweist die Bahn auf die Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator. Erst am Freitag soll es auch hier wieder einen weitgehend störungsfreien Verkehr geben. Bis dahin sollen die besonders stark genutzten Verbindungen wie zwischen Hamburg und Frankfurt sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen Priorität haben. Ziel sei ein zweistündliches Angebot mit besonders langen Zügen auf den Hauptachsen.

Trotz des Ersatzfahrplans könne man nicht garantieren, dass alle Reisenden wie gewünscht an ihr Ziel kommen. Man bitte daher Fahrgäste, die nicht zwingend fahren müssen, ihre Reise möglichst zu verschieben. Gegenüber den Kundinnen und Kunden wolle man sich sehr kulant zeigen. Die für den Streikzeitraum gelösten Karten könnten bis einschließlich dem 20. August bei aufgehobener Zugbindung genutzt oder erstattet werden.

GDL: Tarifvertrag völlig unzureichend

Die Bahn hatte der GDL zuletzt Lohnerhöhungen von 1,5 und 1,7 Prozent in zwei Schritten angeboten. Der GDL reicht dies nicht aus. Sie kritisiert zudem den bereits mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft geschlossenen Tarifvertrag als "völlig unzureichend". 95 Prozent der Teilnehmer bei der Urabstimmung hatten sich für einen Arbeitskampf ausgesprochen.

