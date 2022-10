Bahn-Verspätungen zwischen Sylt, Elmshorn und Hamburg Stand: 22.10.2022 14:45 Uhr Auf der Bahnstrecke von Hamburg nach Sylt kommt es seit dem Sonnabendvormittag zu deutlichen Verspätungen. Grund ist laut Bahn ein Oberleitungsschaden, an dem seither gearbeitet wird.

In Hamburg-Eidelstedt hatte ein Bagger bei Gleisarbeiten versehentlich die Oberleitung beschädigt. Die Passagiere eines ICE von Frankfurt nach Kiel mussten den Zug auf freier Strecke verlassen, um ihre Fahrt mit einem Ersatzzug fortzusetzen.

Für Reisende zwischen Hamburg und Kiel, aber auch zwischen Hamburg und Sylt beispielsweise kommt es jetzt zu erheblichen Verspätungen. Nach Angaben einer Bahnsprecherin werden die Züge derzeit über Hamburg-Horn umgeleitet. Der Halt am Bahnhof Hamburg-Dammtor entfällt. Es kommt zu Verspätungen von bis zu 60 Minuten und teilweise auch zu Zugausfällen.

Lkw-Fahrer rammt Brücke bei Elmshorn

Zuvor war es bereits in Elmshorn zu einem Schaden gekommen, nachdem ein Lastwagen eine Bahnbrücke gerammt hatte. Der Transporter fuhr danach einfach weiter, obwohl Teile des Dachs durch den Aufprall abgerissen wurden und von der Brücke herunterhingen. Dadurch kam der Zugverkehr am Bahnhof Elmhorn am Samstagvormittag für rund eine Stunde zum Erliegen, mehrere Züge fielen aus oder verspäteten sich.

Der Fahrer konnte kurz darauf in der Nähe der Unfallstelle gestoppt werden. Ein Statiker musste die Brücke überprüfen, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.10.2022 | 15:00 Uhr