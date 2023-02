Stand: 26.02.2023 10:19 Uhr Bahn: Einschränkungen auf zwei Verbindungen ab Hamburg

Bahnreisende müssen auf verschiedenen Strecken in Hamburg und Schleswig-Holstein mit Zugausfällen rechnen. Wegen Bauarbeiten fallen auf der Strecke zwischen Hamburg und Westerland auf Sylt am Sonntag- und Montagabend Züge aus. Außerdem starten und enden die Regionalbahnen zwischen Hamburg und Itzehoe am Sonntagabend in Altona.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 26.02.2023 | 10:00 Uhr