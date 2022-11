Stand: 01.11.2022 15:28 Uhr Bäume für den Bunker - Bepflanzung beginnt nächste Woche

Der Hochbunker an der Feldstraße auf St. Pauli wird nun wirklich grün: In der kommenden Woche sollen die ersten Bäume auf dem Dach angepflanzt werden, wie der Bauherr am Dienstag bekannt gegeben hat. 4.700 Pflanzen werden es insgesamt auf den fünf neue Etagen sein. In den Bunker sollen unter anderem ein Hotel und eine Halle für bis zu 2.200 Besucherinnen und Besucher kommen.

