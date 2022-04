Stand: 19.04.2022 07:30 Uhr Bäderland: Wasser in Schwimmbädern bleibt trotz steigender Energiepreise warm

Die Energiepreise steigen, aber Hamburgs Schwimmbäder bleiben geöffnet und die Becken bleiben warm. Das hat Betreiber Bäderland versichert. In anderen Bundesländern haben Schwimmbäder die Wassertemperatur gesenkt, und es gibt nur kalte Duschen. In Hamburg läuft der Betrieb aber dank langfristiger Verträge erstmal normal weiter. Bevor das Energiesparen Thema wird, steht erstmal die Freibad-Saison an - und da sind die Becken sowieso unbeheizt. | Sendedatum NDR 90,3: 19.04.2022 07:30

