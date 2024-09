Bäderland Hamburg beendet nächste Woche die Freibad-Saison

Stand: 07.09.2024 14:21 Uhr

Bäderland Hamburg beendet in der kommenden Woche die Freibad-Saison. Am Dienstag soll in den meisten Sommerfreibädern der letzte Badetag sein. Als Grund nennt das Unternehmen die inzwischen deutlich schlechteren Wetterprognosen.