Stand: 30.01.2023 20:52 Uhr Bäcker-Innung und Bischöfin übergeben 10.000 Euro an Hamburger Tafel

Zum Abschluss der Bischöfinnenbrot-Aktion hat die Bäcker-Innung Hamburg am Montag insgesamt 10.000 Euro an die Hamburger Tafel übergeben. Obermeisterin Katharina Daube übergab den Scheck gemeinsam mit Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der evangelischen Nordkirche, an Tafel-Geschäftsführer Jan Henrik Hellwege.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.01.2023 | 19:30 Uhr