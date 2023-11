Stand: 28.11.2023 09:14 Uhr Badetote in der Elbe: CDU fordert Social-Media-Kampagne

Nach mehreren Badetoten in der Elbe in diesem Jahr fordert die Hamburger CDU-Fraktion eine mehrsprachige Social-Media-Kampagne, um auf die Gefahren des Badens dort hinzuweisen. Es brauche bewegte Bilder und eine eine Ansprache in Netzwerken wie Tiktok oder Instagram, forderte Anke Frieling, stadtentwicklungspoitische Sprecherin der CDU. Der Senat solle jetzt eine solche Kampagne beauftragen, damit sie pünktlich zur neuen Badesaison fertig werde.

