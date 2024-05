Stand: 06.05.2024 13:15 Uhr Badesaison startet ab Freitag in Hamburg

In dieser Woche beginnt die Badesaison in Hamburg. Ab Freitag sind insgesamt 16 offizielle Badestellen an 14 Gewässern bis Mitte September geöffnet. Am Eichbaumsee ist das Baden an der Badestelle Ost wie auch schon im vergangenen Jahr möglich, wenn die Situation mit den Blaualgen es zulässt. Die Wasserqualität der Badestellen wird während der Saison regelmäßig kontrolliert.

