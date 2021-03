Baby kommt auf der Köhlbrandbrücke zur Welt Stand: 13.03.2021 15:25 Uhr Die Hamburger Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonnabend gleich zwei Mal Geburtshilfe geleistet. Ein kleines Mädchen kam mitten auf der Köhlbrandbrücke zur Welt.

Kurz vor Mitternacht war eine Schwangere aus Wilhelmsburg im Rettungswagen auf dem Weg in die Geburtsklinik nach Altona. Doch mitten auf der Köhlbrandbrücke mussten die Feuerwehrleute anhalten, weil das Baby es so eilig hatte. Kurz darauf kam das Mädchen gesund zur Welt. Ein hinzugekommener Notarzt übernahm die erste Versorgung. Anschließend wurden Mutter und Kind in die Klinik gebracht.

Wellingsbüttel: Geburtshilfe per Telefon

In dem anderen Fall assistierte ein Feuerwehrmann per Telefon bei einer Geburt. Eine werdende Mutter aus Wellingsbüttel hatte sich am Abend über die 112 gemeldet. Der Notfallsanitäter in der Rettungsleitstelle beruhigte und unterstützte die Frau - und das erfolgreich: Als kurz darauf der Rettungswagen eintraf, war das Baby bereits da.

