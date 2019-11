Stand: 12.11.2019 13:59 Uhr

BUND wirft Hamburg Industrie-Lobbyismus vor

Die Umweltschutzorganisation BUND wirft Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Industrie-Lobbyismus vor. Der Senat wolle Beteiligungs- und Klagerechte einschränken oder abschaffen - also die Möglichkeit, etwa von Umweltverbänden, gegen Bauprojekte wie die Elbvertiefung zu klagen und sie damit sogar zu stoppen. "Tschentscher will vor der Wahl Geschenke Richtung Wirtschaft machen", sagte BUND-Landesgeschäftsführer Manfred Braasch am Dienstag. Seiner Organisation wurde zuvor offenbar die Niederschrift eines Spitzengesprächs vom 16. Oktober zugeleitet - zwischen Tschentscher und dem Vorstandschef des Industrieverbands Hamburg (IVH), Matthias Boxberger.

Erhält Industrie Vorrang vor Naturschutz?

Der BUND fürchtet, dass die Industrie Vorrang vor Stadtentwicklung und Naturschutz bekommen könnte. "Das ist keine gute Entwicklung", so Braasch. Die Umweltschorganisation forderte Tschentscher auf, sämtliche Zugeständnisse an die Industrie zurückzunehmen. Es dürfe auf Bundesebene keine Einschränkungen des Verbandsklagerechts geben, mahnte Braasch. Ansonsten könnten Infrastrukturmaßnahmen ohne Überprüfung durchgebracht werden.

Kein Staatsrat als Industriekoordinator

Außerdem lehnt es der BUND ab, dass ein Staatsrat der Wirtschaftsbehörde als Industriekoordinator fungieren soll. So würde ein auf Staatskosten bezahlter Behördenchef zum verlängerten Arm der Industrie werden und deren Interessen vertreten, lautet der Vorwurf. Die umstrittene Koordinierungsstelle ist unter anderem in einem "Bündnis für die Industrie der Zukunft vorgesehen", das im April zwischen dem Senat und dem IVH auf den Weg gebracht worden ist. Über Inhalte soll in der nächsten Woche weiter beraten werden. Der IVH wollte sich zu dem Protokoll nicht äußern.

Absprachen zwischen Senat und Industrie NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.11.2019 08:00 Uhr Autor/in: Lehmann, Dietrich Laut Umweltschutzorganisation BUND gibt es Absprachen zwischen Hamburger Senat und Industrie, mit der die Politik Unternehmen in der Stadt halten will. Dietrich Lehmann berichtet.







Abstimmung zwischen SPD und Grünen?

Laut BUND sollen die Zusagen an die Industrie nicht mit den Grünen, also dem Koalitionspartner, abgestimmt sein. Zum Auftakt des Bündnisses für die Industrie der Zukunft hatte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) angekündigt, die Unternehmen stärker in Sachen Klimaschutz in die Pflicht zu nehmen, wenn freiwillige Verpflichtungen nicht schnell genug wirken.

Im Rathaus hingegen heißt es hinter vorgehaltener Hand, dass sich SPD und Grüne beim Bündnis für die Industrie sehr wohl abstimmen. Und: Das angebliche Geheimpapier, das der BUND präsentieren wolle, sei allenfalls ein Zwischenstand - und nicht das Ergebnis der Verhandlungen.

