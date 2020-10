Stand: 24.01.2020 13:56 Uhr BUND kritisiert Hamburgs Klimapolitik scharf

Die Klimapolitik des Hamburger Senats droht zu scheitern. Zu dem Schluss kommt die Umweltschutzorganisation BUND.

Eine glatte sechs habe die Klimapolitik des rot-grünen Hamburger Senats verdient, meint der BUND nach Auswertung der jüngsten Energiebilanz der Stadt. Die neuesten Zahlen vom Statistikamt Nord beziehen sich auf das Jahr 2018. In dem wurden 77.000 Tonnen Kohlendioxid weniger als im Vorjahr ausgestoßen - ein ziemlich geringer Rückgang des CO-2-Ausstoßes.

AUDIO: BUND spricht von schlechter Klimapolitik (1 Min)

BUND fordert Verkehrswende

In den fünf Jahren davor seien im Schnitt jährlich etwa 400.000 Tonnen weniger ausgestoßen worden, rechnet der BUND vor. In der neuen Bilanz beträgt der CO2-Rückgang damit nicht einmal ein Fünftel. Im Bereich Verkehr sei der CO-2-Ausstoß so gar leicht gestiegen, sagt der BUND-Geschäftsführer Manfred Braasch NDR 90,3. Er fordert darum eine konsequente Verkehrswende. Bei den Haushaltsberatungen in den kommenden Wochen müssten Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und sein Senat einen durchfinanzierten Klimaplan auf den Tisch legen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.01.2020 | 15:00 Uhr