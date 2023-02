Stand: 06.02.2023 16:34 Uhr BUND gegen Sportplätze im Überschwemmungsbereich der Kollau

Die Umweltorganisation BUND lehnt eine Erweiterung des Trainingsgeländes des FC St. Pauli im Überschwemmungsbereich der Kollau strikt ab. "Wer heutzutage noch daran denkt, Überschwemmungsgebiete zu bebauen oder sie in ihrer Funktion zu schädigen, ignoriert die Gefahren des Klimawandels oder hat sie schlicht nicht verstanden", erklärte Hamburgs BUND-Vorsitzende Christiane Blömeke am Montag. An der Kollaustraße gibt es derzeit drei Sportplätze. Künftig soll das Leistungszentrum über sieben Sportplätze verfügen, wovon zwei an der Kollau auf einer Grünfläche im Überschwemmungsgebiet liegen sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.02.2023 | 17:00 Uhr