BUND: Hamburg kommt Industrie zu sehr entgegen

Der Senat und der Industrieverband Hamburg wollen in der kommenden Woche offenbar konkrete Details vereinbaren, wie Unternehmen in der Stadt gehalten werden und wachsen können. Die Umweltschutzorganisation BUND will am Vormittag ein angebliches Geheimpapier dazu präsentieren. Dieses soll nach Darstellung der Umweltschützer Absprachen zwischen Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und dem Industrieverband enthalten.

Der BUND warnt bereits jetzt davor, dass die Stadt der Industrie zu viele Zugeständnisse machen könnte.

Weniger Möglichkeiten zu Klagen

Nach Informationen von NDR 90,3 geht es in dem Papier unter anderem darum, dass das sogenannte Verbandsklagerecht eingeschränkt werden soll. Also die Möglichkeit - etwa von Umweltverbänden -, gegen Bauprojekte wie die Elbvertiefung zu klagen und sie damit sogar zu stoppen. Laut BUND sollen die angeblichen Zusagen nicht mit den Grünen, also dem Koalitionspartner, abgestimmt sein.

Zum Auftakt des Bündnisses für die Industrie der Zukunft hatte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) angekündigt, die Unternehmen stärker in Sachen Klimaschutz in die Pflicht zu nehmen, wenn freiwillige Verpflichtungen nicht schnell genug wirken.

Abstimmung zwischen SPD und Grünen?

Im Rathaus heißt es hingegen hinter vorgehaltener Hand, dass sich SPD und Grüne beim Bündnis für die Industrie sehr wohl abstimmen. Und: Das angebliche Geheimpapier, das der BUND präsentieren wolle, sei allenfalls ein Zwischenstand - und nicht das Ergebnis der Verhandlungen.

