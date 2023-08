BGH-Urteil zur Hamburger Rolling-Stones-Ticket-Affäre erwartet

Stand: 31.08.2023 08:06 Uhr

Der Bundesgerichtshof (BGH) will heute seine Entscheidung zur sogenannten Rolling-Stones-Affäre in Hamburg verkünden. Der 5. Strafsenat des BGH in Leipzig muss entscheiden, ob ein Urteil des Landgerichts Hamburg noch einmal neu verhandelt werden muss.