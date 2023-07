Stand: 27.07.2023 20:07 Uhr BGH-Urteil: Hamburger Untervermieter muss zahlen

Wenn Untermieter ihre Wohnung nicht nutzen dürfen und der Untervermieter dafür verantwortlich ist, hat er Schadensersatz zu leisten. Das urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Hamburger Fall. Der Untervermieter hatte in seiner Wohnung eine Flüchtlingsfamilie wohnen lassen, dies dem Vermieter aber nicht mitgeteilt. Dieser kündigte daraufhin die Wohnung, weshalb die Familie in eine Notunterkunft umziehen musste. Das Jobcenter verlangte daraufhin Schadensersatz in Höhe von fast 60.000 Euro vom Untervermieter. Das Hamburger Landgericht muss den Fall nun neu verhandeln.

