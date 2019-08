Stand: 19.08.2019 06:41 Uhr

Azubis müssen länger auf günstiges HVV-Ticket warten

Ab Mitte 2020 sollten Schüler und Auszubildende in Hamburg ein günstiges HVV-Jugendticket für 365 Euro pro Jahr kaufen können. Das erklärte Ziel der SPD ist, diese Gruppe damit deutlich zu entlastet werden. Doch nach Informationen von NDR 90,3 verschiebt sich der Termin um mindestens ein halbes Jahr. Frühestens Anfang 2021 soll das günstige Ticket nun eingeführt werden.

Verhandlungen noch nicht abgeschlossen

In einem Schreiben von Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) an die Hamburgische Bürgerschaft heißt es, dass eine Umsetzung frühestens zum 1. Januar 2021 erfolgen könne. Es liefen noch Gespräche mit der Handelskammer und der Handwerkskammer, die sich an den Kosten für das günstige Azubi-Ticket beteiligen sollen. Klärungsbedarf sieht Westhagemann außerdem noch mit Hamburgs Umland-Gemeinden, die ebenfalls dem HVV angehören.

Azubis sollen entlastet werden

Sowohl ein SPD-Parteitag als auch SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf hatten das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende für Mitte 2020 angekündigt. Es soll - ähnlich wie für Studenten das Semesterticket - künftig für Azubis angeboten werden, die sich in einer vergleichbaren finanziellen Lage befinden. Gelten soll das Ticket den Angaben zufolge auch über die Stadtgrenze hinaus in der Metropolregion - also auch in Niedersachsen und Schleswig Holstein.

