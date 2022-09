Autowerkstatt in Flammen: Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr Stand: 28.09.2022 19:50 Uhr In der Gustav-Adolf-Straße im Hamburger Stadtteil Marienthal ist am Mittwochnachmittag ein Brand in einer Karosserie- und Lackierwerkstatt ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort.

Bei ihrem Eintreffen schlugen am Nachmittag meterhohe Flammen aus der Werkstatt. Farben, Lacke und Autos brannten in der Halle. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Gefahrenwarnung wieder aufgehoben

Wegen der starken Rauchentwicklung gab es eine offizielle Gefahrenwarnung der Innenbehörde. Die Polizei bat darum, den Brandort in der Straße Gustav-Adolf-Straße großräumig zu umfahren. Anwohnerinnen und Anwohner in Marienthal sowie in den angrenzenden Stadtteilen wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Gefahrenwarnung wurde gegen 19.45 Uhr aufgehoben.

AUDIO: Großbrand im Hamburger Stadtteil Marienthal (1 Min) Großbrand im Hamburger Stadtteil Marienthal (1 Min)

Straßen und Bahnstrecke gesperrt

Der Holstenhofweg und die Gustav-Adolf-Straße wurden gesperrt. Auch der Regionalverkehr der Bahn von und nach Lübeck ist von dem Einsatz betroffen. Bis der Brand gelöscht ist, fahren keine Züge auf der Strecke, weil die Gleise in der Nähe der Werkstatt liegen.

