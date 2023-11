Stand: 14.11.2023 08:22 Uhr Autounfall mit vier Verletzten in Hohenfelde

Am Montagabend sind im Hamburger Stadtteil Hohenfelde drei Autos zusammengestoßen. Vier Menschen wurde dabei leicht verletzt. Zwei kamen zur Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Auf der Buchtstraße hatte ein Autofahrer beim Abbiegen einen anderen Wagen übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Dadurch wurde ein drittes Fahrzeug in den Unfall verwickelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.11.2023 | 08:30 Uhr