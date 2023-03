Stand: 07.03.2023 21:23 Uhr Autounfall in Tatenberg: 74-Jährige schwer verletzt

In Tatenberg im Bezirk Bergedorf sind am Dienstagvormittag zwei Autos auf der Kreuzung Ochsenwerder Landstraße/Hofschläger Weg zusammengestoßen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Jeep auf der Vorfahrtsstraße und prallte dann mit einem Kleinwagen zusammen. Dessen 74-jährige Fahrerin soll die Vorfahrt missachtet haben. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Fahrzeug befreien. Anschließend kam die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

