Stand: 21.05.2022 10:57 Uhr Autos krachen auf Kreuzung in Wandsbek zusammen

Auf einer Kreuzung in Hamburg-Wandsbek sind zwei Autos kollidiert, dabei landete ein Auto auf dem Dach. Bei dem Unfall am Freitagabend wurden vier Personen verletzt, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach wohl, weil ein Fahrzeug ein Stoppschild nicht beachtet hatte. | Sendedatum NDR 90,3: 21.05.2022 10:00